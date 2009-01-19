Яценюк: мы дотируем российский Газпром

При цене на газ в 250 долларов за тысячу кубометров должна повыситься ставка на его транзит территорией Украины.

Такое мнение народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) высказал в эфире «5-го канала».

По его словам, если при цене 250 дол. Украина не повысит ставку на транзит газа, то это “означает, что мы дотируем российский “Газпром” при транспортировке российского газа в Европу”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в таком случае возникнут “достаточно серьезные сложности для НАК “Нафтогаз Украины”.

По его словам, это может быть нивелировано только одним способом - “если РФ будет по дешевой цене специально предоставлять так называемый технологический газ, который используется на прокачивания российского газа в Европу”.

А.ЯЦЕНЮК также назвал странным предложение относительно “дисконта”, то есть о 20-процентной скидке для Украины на цену на газ. По его словам, без определенной цены непонятно, от чего делается эта скидка.

В то же время он подчеркнул, что подробнее говорить о достигнутых газовых договоренностях можно будет только после их обнародования.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ 20% с сохранением ставок транзита на уровне прошлого года.

Среднегодовая цена газа для Украины будет оглашена через 1-2 суток.

Источник в украинской делегации сообщил УНИАН, что в 2009 году среднегодовая цена на газ, закупаемый Украиной в России, может составлять 235 долларов за тысячу кубометров.