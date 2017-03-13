Суд рассматривает апелляцию на арест Насирова (прямая трансляция)
Сегодня в Апелляционном суде Киева проходит рассмотрение жалобы на меру пресечения временно отстраненному председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову.
Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 11:00.
По информации адвоката Насирова Александра Мирошика, заседание будет проходить под председательством судьи Виктора Глиняного.
«Могу сказать, что процесс апелляции будет беспрецедентным, с юридической точки зрения. Сторона защиты подготовлена к процессу в полном объеме», - написал он в Facebook.
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Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн.грн.
Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.