Суд рассматривает апелляцию на арест Насирова (прямая трансляция)

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 об избрании меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову в виде содержания под стражей, назначено на 13 марта 2017 11:00.

По информации адвоката Насирова Александра Мирошика, заседание будет проходить под председательством судьи Виктора Глиняного.

«Могу сказать, что процесс апелляции будет беспрецедентным, с юридической точки зрения. Сторона защиты подготовлена к процессу в полном объеме», - написал он в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн.грн.

Справка УНИАН. 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что председатель ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.