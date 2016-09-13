Украина будет судиться с Россией относительно нарушения Конвенции ООН о морском праве - Климкин

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Украинская правда.

"Первый большой иск будет подан именно на этой неделе. Он касается Конвенции ООН по морскому праву. Он фактически является всеобъемлющим, поскольку вмещает в себя такие фундаментальные вопросы как использование морского пространства, нарушение экологической безопасности, но также и объекты культурного наследия. Это очень масштабный иск", - сказал он.

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По словам министра, любой иск, который осуществляется в рамках подобных конвенций, предусматривает три стадии: права, реституцию этих прав и компенсацию.

"Конечно, мы пойдем до компенсации, это абсолютно понятно", - подчеркнул Климкин.