В Украине проходят первые местные выборы в 41 объединенной тергромаде

В Украине сегодня, 11 декабря, проходят первые местные выборы в 41 объединенной территориальной громаде в 13 областях.

Как сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА, выборы проводятся в ОТГ Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей. Из них три являются городскими, 13 – поселковыми, 25 – сельскими громадами.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Как сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, наибольшее количество объединенных общин – семь – сегодня избирают своих голов в Винницкой области. "По пять объединенных общин пошли на первые выборы на Волыни, в Запорожской, Николаевской и Черниговской областях. В Херсонской области – голосуют жители четырех ОТГ, в Днепропетровской – трех, на Буковине – двух. По одной ОТГ избирают власть на Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Харьковской областях", - уточнили в ведомстве.

Читайте такжеПорошенко назвал условия, при которых возможно проведение местных выборов на Донбассе

Как сообщал УНИАН, в сентябре Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 41 объединенной территориальной громаде на 11 декабря.

В октябре ЦИК назначила на 18 декабря первые местные выборы в 143 объединенных территориальных громадах. Избиратели будут выбирать органы местного самоуправления в 21 городе, в 46 поселках, 76 селах.

По данным ОПОРЫ, на выборах городских, сельских, поселковых голов 11 и 18 декабря зарегистрировались 887 кандидатов, которые будут бороться за 184 должности.

Наблюдатели ОПОРЫ отмечали проблемы с информированностью избирателей о первых выборах в 184 объединенных территориальных громадах в различных регионах Украины.