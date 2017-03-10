В Нацполиции анонсировали создание нового офиса для развития подразделений

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полиции необходимо сосредоточить усилия полицейских на противодействии организованным формам преступности. Об этом он заявил во время совещания при участии руководителей областных подразделений Нацполиции под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового, передает пресс-служба Нацполиции.

Для этого, по словам Князева, создадут Офис реформ. В него войдут наиболее опытные сотрудники Национальной полиции, а также представители МВД, общественности и международных партнеров Нацполиции. Офис реформ должен разработать четкую концепцию развития органов и подразделений Нацполиции.

Кроме того, по его словам, необходимо минимизировать факторы, которые формируют криминогенную обстановку в каждом отдельном регионе -это лес, янтарь, металл, незаконные завладения транспортом. Последний должен стать своеобразной «лакмусовой бумажкой».

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«Из той работы, которая началась в регионах, мы видим резкое снижение регистрации угонов автотранспорта. В некоторых регионах – в два раза. Город Киев в январе-феврале не может «подняться» выше 100 угонов, а в крупных регионах это количество резко снизилось. Значит, мы на правильном пути», – подчеркнул Князев.

В то же время он отметил, что значительное внимание в ведомстве противодействия проблеме уменьшения некомплекта в подразделениях.

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