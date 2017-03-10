Массовые беспорядки под Радой в августе 2015-го: суд снова не смог рассмотреть дело по существу

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня впервые за долгое время на заседание явились все обвиняемые, однако из нескольких десятков потерпевших — сотрудников правоохранительных органов — пришло только двое.

Адвокаты потерпевших начали настаивать на невозможности проведения заседания в отсутствие всех потерпевших.

В свою очередь судья Василий Бородий и прокуроры настаивали на том, что на данной стадии судебного следствия присутствие потерпевших не обязательно. В конце концов Бородий принял решение начать заседание без потерпевших, которые надлежащим образом были проинформированы о заседании.

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В связи с этим решением один из адвокатов потерпевших заявил Бородию отвод.

Поэтому в судебном заседании был объявлен перерыв на неопределенное время, до рассмотрения отвода других судьей Подольского райсуда Киева.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения “Сич” МВД Украины Игоря Гуменюка.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа возле Верховной Рады объявили членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

28 июля 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту массовых беспорядков 31 августа возле парламента.

Кроме того, 12 августа Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении лиц, которые 31 августа совершили теракт у ВР.