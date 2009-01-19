Литвин назвал свою версию цены на газ

Цена на газ для Украины составит, приблизительно, 240-250 дол. за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя договоренности по газовым вопросам между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

В.ЛИТВИН сообщил, что по поводу этого имел беседу с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и послом Украины в России Константином ГРИЩЕНКО.

«Цена, приблизительно, по году, если будут подписаны эти документы, составит в пределах 240-250 долларов», - сказал В.ЛИТВИН.

Он заметил, что эта цена будет сформирована с учетом того, что на протяжении года цены на газ будут уменьшаться, как это происходило с ценой на нефть.

«То есть, я буду надеяться, что мы выйдем на то, с чего начинали», - сказал В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН также отметил, что окончательное выяснение вопроса, кому принадлежит газ, закачанный в украинские хранилища, за который, по его словам «сейчас происходит ссора», даст возможность «сделать газ дешевле в пределах 10-15 долларов».

Кроме того, председатель ВР заметил, что на сегодняшний день главное задание власти - думать над тем, как адаптировать украинскую экономику, в частности жилищно-коммунальную сферу, к новой цене на газ. По его словам, на первое место должен выйти этот вопрос, а не политические процессы, которые будут развиваться в результате принятого решения.

По мнению В.ЛИТВИНА, политики будут пытаться обвинять друг друга в неудачных договоренностях относительно новой цены на газ. «Украине придется переболеть, как одно время переболели в вопросах с обеспечением Украины нефтепродуктами», - сказал он.

Вместе с тем председатель ВР положительно оценивает результаты газовых переговоров в Москве «в том плане, что мы выйдем из тупика, что противостояние в газовой сфере завершится».

«Потому что проиграли все, победителей не будет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, договоренность о цене на газ для Украины и транзитный тариф была достигнута на переговорах премьеров Украины и РФ, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве.

В соответствии с договоренностями, Украина может закупить газ у России в 2009 году по европейской цене минус 20%, при этом у РФ будет льготный тариф по транзиту газа по ставке 2008 года. Цена на газ в первом квартале 2009 года для стран-соседей Украины составляет 470 долларов за одну тысячу кубометров. В 2008 году Украина покупала газ по 179,5 доллара за тысячу кубометров.

Планируется, что сегодня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО отбудет в Москву, где, как ожидается, будут подписаны документы относительно оформления договоренностей России и Украины в газовой сфере.