Климпуш-Цинцадзе не считает необходимым голосование по "безвизу" для Украины ранее запланированной даты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о голосовании в Европарламенте по предоставлению Украине безвизового режима, вице-премьер напомнила, что вчера Комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам принял положительное решение по законодательному акту о предоставлении Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.

"Это еще один процедурный шаг на пути к получению Украиной безвизового режима", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что "мы теперь ожидаем, что 5 апреля, так, как и планируется в повестке дня Европейского парламента, состоится голосование в пленарном зале".

"И после того перейдет это решение к принятию в очередной раз на уровне Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза и Европейского Совета", - отметила вице-премьер и выразила надежду, что это уже финишная прямая.

На вопрос относительно возможности голосования в Европарламенте за «безвиз» для Украины раньше, чем в апреле, Климпуш-Цинцадзе отметила, что "есть еще одна пленарная сессия Европейского парламента, которая действительно будет проходить в середине марта".

"Там достаточно заполненная повестка дня. Я не вижу необходимости ломать копья для того, чтобы непосредственно на неделю раньше или на неделю позже состоялось это голосование. Если произойдет раньше - прекрасно", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал законодательный акт о предоставлении Украине безвизового режима.

Ожидается, что Европарламент будет голосовать за «безвиз» для Украины 5 апреля.

9 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев работает над ускорением процедуры голосования в Европарламенте за законодательный акт о предоставлении Украине безвизового режима.