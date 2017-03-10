Климпуш-Цинцадзе не считает необходимым голосование по "безвизу" для Украины ранее запланированной даты
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не видит необходимости "ломать копья" ради того, чтобы Европарламент ранее запланированной даты проголосовал за предоставление Украине безвизового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос о голосовании в Европарламенте по предоставлению Украине безвизового режима, вице-премьер напомнила, что вчера Комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам принял положительное решение по законодательному акту о предоставлении Украине безвизового режима, который был согласован в рамках межинституциональных переговоров.
"Это еще один процедурный шаг на пути к получению Украиной безвизового режима", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она добавила, что "мы теперь ожидаем, что 5 апреля, так, как и планируется в повестке дня Европейского парламента, состоится голосование в пленарном зале".
"И после того перейдет это решение к принятию в очередной раз на уровне Комитета постоянных представителей стран Европейского Союза и Европейского Совета", - отметила вице-премьер и выразила надежду, что это уже финишная прямая.
На вопрос относительно возможности голосования в Европарламенте за «безвиз» для Украины раньше, чем в апреле, Климпуш-Цинцадзе отметила, что "есть еще одна пленарная сессия Европейского парламента, которая действительно будет проходить в середине марта".
"Там достаточно заполненная повестка дня. Я не вижу необходимости ломать копья для того, чтобы непосредственно на неделю раньше или на неделю позже состоялось это голосование. Если произойдет раньше - прекрасно", - сказала она.
Читайте такжеПосол Украины в ЕС: безвизовый режим для украинцев может вступить в силу летом
Как сообщал УНИАН, 9 марта Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал законодательный акт о предоставлении Украине безвизового режима.
Ожидается, что Европарламент будет голосовать за «безвиз» для Украины 5 апреля.
9 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев работает над ускорением процедуры голосования в Европарламенте за законодательный акт о предоставлении Украине безвизового режима.