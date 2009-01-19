Янукович не знает, что делать с Наливайченко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сомневается, что возглавляемая им фракция поддержит кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам после посещения богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Он подчеркнул, что во фракции еще не обсуждалась ситуация относительно повторного представления кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО. В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, поддержит ли фракция эту кандидатуру, ответил: «Скорее всего, нет».

Он отметил, что на сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО состоит в должности с нарушением Конституции и законодательства Украины, поэтому такое представление - «это намного лучше, чем нарушать Конституцию, поскольку К.НАЛИВАЙЧЕНКО уже много времени работает с нарушением законодательства».

Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.