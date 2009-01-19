Янукович не знает, что делать с Наливайченко
Скорее, нет...
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сомневается, что возглавляемая им фракция поддержит кандидатуру Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал в интервью журналистам после посещения богослужения в Киево-Печерской Лавре.
Он подчеркнул, что во фракции еще не обсуждалась ситуация относительно повторного представления кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО. В то же время, отвечая на вопрос УНИАН, поддержит ли фракция эту кандидатуру, ответил: «Скорее всего, нет».
Он отметил, что на сегодня В.НАЛИВАЙЧЕНКО состоит в должности с нарушением Конституции и законодательства Украины, поэтому такое представление - «это намного лучше, чем нарушать Конституцию, поскольку К.НАЛИВАЙЧЕНКО уже много времени работает с нарушением законодательства».
Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.