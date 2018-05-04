Вехи недели: бесценная Тимошенко, публичный Фирташ и Украина без Европы
Войну нервов украинская сторона, похоже, выиграла... Банковой вообще как-то не везет в этом году... Янукович заикается о возможности импичмента Президента...
Европа с нескрываемым раздражением ожидает развязки российско-украинской газовой войны. Верховная Рада формально отказалась от зимних каникул, а Виктор Янукович в очередной раз поднял на щит идею отставки правительства Тимошенко. Политики, когда-то бывшие «любыми друзями» Ющенко, занимают антипрезидентские позиции.
|Виктор Ющенко и Дмитрий Медведев
Виктор Ющенко воспользовался ситуацией, чтобы напомнить, что никогда не имел отношения к «вонючим газовым делам», а высокопоставленные сотрудники президентского Секретариата активно развивали тезис о взаимосвязи стремления России установить контроль над украинской газотранспортной системой и возможной попыткой импичмента главы государства. Дескать, в этом интересы Кремля и Тимошенко совпадают. Пока трудно сказать, насколько правы профессиональные критики премьера с Банковой, но реализация договоренности глав правительств России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель о создании группы экспертов для проверки качества работы отечественной ГТС станет первым тревожным звоночком для Украины. Ради перспектив интернационализации контроля над газотранспортной системой нашей страны в Кремле готовы на время отступить от тактики лобовых атак на нашу «трубу».
|Премьер-министры Юлия Тимошенко и Владимир Путин перед началом встречи в Москве, 17 января 2009 г.
Российско-украинская газовая война заставила Дмитрия Фирташа приоткрыть карты и выйти на люди. Ранее немногословный совладелец компании RosUkrEnergo набирает публичности просто на глазах. По всему видно, ему есть что терять, поэтому Украину ожидает новый виток информационной гражданской войны. Впрочем, раз парламентскую комиссию по расследованию функционирования ГТС возглавила представитель Партии регионов Инна Богословская, правительству так или иначе нужно готовиться к вызову в парламент для словесной экзекуции. Хорошо отдохнувшие и загорелые законодатели увлеченно ищут виновных в кризисных явлениях в экономике страны, и вопрос только в том, какая схема наказания виновных будет воплощена в жизнь. Виктор Янукович традиционно настаивает на увольнении правительства и почему-то робко заикается о возможности импичмента Президента. 15 января 408 парламентариев проголосовали за закон о временных следственных комиссиях, показав удручающе низкий уровень поддержки Президента в парламенте. Видимо, Виктор Федорович ждет получения власти на тарелочке с голубой каемочкой, позабыв, что соотношение сил в депутатском корпусе не в пользу Партии регионов. Зато Владимир Литвин, привычный к маневрированию между разными центрами силы, отставку Кабмина не поддерживает, зато не исключает отдельные ротации в исполнительной власти. Логика понятна – Блоку Литвина тоже необходимо войти в состав правительства, как бы не скромничал Владимир Михайлович
|Петр ОЛИЙНЫК
Евгений Магда