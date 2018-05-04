Вехи недели: бесценная Тимошенко, публичный Фирташ и Украина без Европы

Европа с нескрываемым раздражением ожидает развязки российско-украинской газовой войны. Верховная Рада формально отказалась от зимних каникул, а Виктор Янукович в очередной раз поднял на щит идею отставки правительства Тимошенко. Политики, когда-то бывшие «любыми друзями» Ющенко, занимают антипрезидентские позиции.

Украина на минувшей неделе была в центре внимания европейских СМИ. Еще бы – и наблюдатели из Европейского Союза на стратегических узлах отечественной газотранспортной системы разместились, и бодрые обещания восстановить подачу газа из Москвы звучат, а в Старом Свете ни каплей голубого золота, добытого в Сибири, не становится больше. Пробные подачи топлива «Газпромом» носили скорее психологический, чем практический характер. Войну нервов украинская сторона, похоже, выиграла, хотя окончательные результаты пока не ясны. Судя по провалу попыток Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева провести представительные энергетические саммиты с потребителями российского газа, Европа уже устала от разговоров и предпочитает действия словам. Раздражение в комментариях европейских политиков прямо пропорционально времени ожидания разрешения российско-украинского конфликта.

Виктор Ющенко воспользовался ситуацией, чтобы напомнить, что никогда не имел отношения к «вонючим газовым делам», а высокопоставленные сотрудники президентского Секретариата активно развивали тезис о взаимосвязи стремления России установить контроль над украинской газотранспортной системой и возможной попыткой импичмента главы государства. Дескать, в этом интересы Кремля и Тимошенко совпадают. Пока трудно сказать, насколько правы профессиональные критики премьера с Банковой, но реализация договоренности глав правительств России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель о создании группы экспертов для проверки качества работы отечественной ГТС станет первым тревожным звоночком для Украины. Ради перспектив интернационализации контроля над газотранспортной системой нашей страны в Кремле готовы на время отступить от тактики лобовых атак на нашу «трубу».

Юлия Тимошенко перед вылетом в Москву на газовые переговоры официально заявила, что правительство берет на себя ответственность за их результаты, попросив Президента хоть ненадолго унять своих клерков. Премьер пообещала отсутствие любых посредников при поставках газа, его выгодную цену и отказ от приватизации ГТС. Об окончательных результатах многочасовых переговоров Тимошенко и Путина страна и мир узнает 19 января, и большинство украинских должностных лиц пока воздерживаются от заявлений. Российский премьер лишь объявил о 20-процентной скидке от европейской цены для Украины в обмен на сохранение ставки транзита газа на уровне 2008 года. Потому очевидно одно: если тысяча кубометров газа будет стоить под 300 долларов, многие захотят спросить Юлию Владимировну, за что она боролась?

Российско-украинская газовая война заставила Дмитрия Фирташа приоткрыть карты и выйти на люди. Ранее немногословный совладелец компании RosUkrEnergo набирает публичности просто на глазах. По всему видно, ему есть что терять, поэтому Украину ожидает новый виток информационной гражданской войны. Впрочем, раз парламентскую комиссию по расследованию функционирования ГТС возглавила представитель Партии регионов Инна Богословская, правительству так или иначе нужно готовиться к вызову в парламент для словесной экзекуции. Хорошо отдохнувшие и загорелые законодатели увлеченно ищут виновных в кризисных явлениях в экономике страны, и вопрос только в том, какая схема наказания виновных будет воплощена в жизнь. Виктор Янукович традиционно настаивает на увольнении правительства и почему-то робко заикается о возможности импичмента Президента. 15 января 408 парламентариев проголосовали за закон о временных следственных комиссиях, показав удручающе низкий уровень поддержки Президента в парламенте. Видимо, Виктор Федорович ждет получения власти на тарелочке с голубой каемочкой, позабыв, что соотношение сил в депутатском корпусе не в пользу Партии регионов. Зато Владимир Литвин, привычный к маневрированию между разными центрами силы, отставку Кабмина не поддерживает, зато не исключает отдельные ротации в исполнительной власти. Логика понятна – Блоку Литвина тоже необходимо войти в состав правительства, как бы не скромничал Владимир Михайлович

Президенту же придется искать нового постпреда в парламенте – Петр Олийнык предпочел добровольно покинуть должность после того, как его умело увязали с самым известным на сегодня судьей-взяточником Игорем Зварычем. Банковой вообще как-то не везет в этом году: Олийнык уволился, а шеф президентского Секретариата Виктор Балога вместе с семьей едва не сгорел в шале на одном из швейцарских курортов. Такое впечатление, что високосный год для президентской команды еще не закончился. Ведь фракцию НУ-НС, к прочим неприятностям, возглавил Николай Мартыненко – представитель группы «любих друзів», нашедший общий язык с Юлией Тимошенко. Заявление Николая Владимировича о том, что «Наша Украина – Народная самооборона» больше не будет собственностью Президента, вряд ли поднимет настроение на Банковой. Видимо, такова у Ющенко судьба – превращать в оппонентов давних друзей и соратников.

Евгений Магда