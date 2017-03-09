Франция заверила Украину в сохранении позиции по оккупированному Крыму

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Париже, передает "112 Украина".

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"Франция не признает сейчас и не признает аннексию Крыма. Франция будет и в дальнейшем совместно с Германией прилагать все необходимые усилия в "нормандском формате" для того, чтобы установить мир и залечить эти болезненные раны войны", - подчеркнул Эро.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.