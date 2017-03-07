Слабость Обамы: Трамп снова высказался об оккупации Крыма Россией
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь раскритиковал слабость своего предшественника Барака Обамы, при президентстве которого Россия незаконно аннексировала украинский Крым.
"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенности, становилась всё сильнее и сильнее, захватила Крым и усилила размещение ракет. Слабость", - написал Трамп в своем Twitter.
For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017
Как сообщал УНИАН, 15 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения оккупированного Крыма Украине.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.