Слабость Обамы: Трамп снова высказался об оккупации Крыма Россией

"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенности, становилась всё сильнее и сильнее, захватила Крым и усилила размещение ракет. Слабость", - написал Трамп в своем Twitter.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2017

Как сообщал УНИАН, 15 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения оккупированного Крыма Украине.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.