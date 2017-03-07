Слабость Обамы: Трамп снова высказался об оккупации Крыма Россией

15:58, 07 марта 2017
Политика
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь раскритиковал слабость своего предшественника Барака Обамы, при президентстве которого Россия незаконно аннексировала украинский Крым.

Дональд Трамп / REUTERS

"В течение восьми лет президентства Обамы Россия вышла за рамки дозволенности, становилась всё сильнее и сильнее, захватила Крым и усилила размещение ракет. Слабость", - написал Трамп в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от Российской Федерации возвращения оккупированного Крыма Украине.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Теги: #Крым#Трамп#Россия#оккупация