Переговоры в Москве будут продолжаться "сколько необходимо"

Переговоры в Белом Доме премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко по газовой проблематике проходят в расширенном составе, сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков.

"Переговоры проходят в расширенном составе", - сказал Песков. "Переговоры будут продолжаться столько, сколько необходимо", - добавил пресс-секретарь Путина.

Песков пообещал по итогам переговоров проинформировать прессу, которая не остается в доме правительства РФ, об их итогах.

В субботу Путин и Тимошенко сначала около 16.00 мск встретились в Белом Доме, но после краткой беседы решили отправиться в Кремль, где практически параллельно начиналась международная конференция по проблеме обеспечения транзита газа через Украину в Европу.

После окончания конференции премьеры двух стран вернулись в дом правительства РФ, где после порядка двух часов переговоров в узком формате началась встреча с украинской делегацией в расширенном в составе.

В переговорах глав правительств, по словам Пескова, принимают участие руководители "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" Алексей Миллер и Олег Дубина.

РИА "Новости"