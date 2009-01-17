Путин наконец раскрыл секрет своих новогодних предложений Тимошенко

Премьер России Владимир Путин раскрыл суть своих предложений Юлии Тимошенко, озвученных в день перед Новым годом и последующим отключением газа.

Как рассказал Путин в пятницу на встрече с редакторами немецких изданий, он предлагал Юлии Тимошенко, чтобы Украина покупала газ по 250 долларов и даже потом согласился дать право реэкспорта части газа для компенсации убытков.

"Мы, имея в виду сегодняшнюю экономическую ситуацию, предложили украинским партнерам цену, вы будете смеяться, 250 долларов за тысячу кубов. Они отказались", - сказал Путин.

"Я вам расскажу, тут нечего скрывать, нужно, чтобы все знали. "Газпром" сказал: 285 долларов за тысячу кубов с правом частичного реэкспорта в Европу, на котором всегда украинские партнеры зарабатывали приличные деньги. И украинские компании всегда боролись за право реэкспорта, потому что там реальные деньги. Это понятно - покупают за 285, а продают за 470. В Румынии, для примера, цена в первом квартале этого года 470", - добавил Путин.

"После долгих споров они нам сказали, что за 250 покупать не будем (а 250 - это без права экспорта). Мы сказали им: ладно, Бог с вами, 250, но с правом реэкспорта. Но 250 с правом реэкспорта - это и есть 235 по году. Они опять отказались. Что нам делать уже?"

"Я лично предложил премьер-министру Украины: приезжайте, подписывайте контракт по 250 долларов за тысячу кубов и мы дадим вам право реэкспорта. Но она отказалась! Отказались от того, чего просили у нас!" – уверил Путин.

По словам Путина, в Украине "перемешались экономические и политические интересы".

"Мы и сами иногда толком не понимаем, кто там и за что отвечает и на чем зарабатывает. Мы видим также, что экономические интересы в одних и тех же областях есть как у правящих партий, так и у оппозиции, что замешивает такой коктейль, в котором вообще невозможно разобраться", - пожаловался он.

"Между правящими партиями есть противоречие, а между правящей партией и оппозицией есть полное единство взглядов и взаимный экономический интерес. При этом президент обвиняет премьер-министра в том, что она предает интересы страны, а премьер-министр обвиняет в этом же самом президента. И невозможно договариваться!" – добавил Путин на встрече с редакторами немецких изданий в пятницу.

Украинская правда