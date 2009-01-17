ЕС недоволен газовым саммитом: возобновления транзита не дождались

Европейский Союз высказал неудовлетворенность прошедшей в Москве конференцией по газовому кризису, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Чешское президентство ЕС не удовлетворено результатами международной конференции глав государств и правительств по возобновлению поставок российского газа европейским потребителям», - говорится в заявлении ЕС, распространенном в Брюсселе.

«Мы ожидали, что обе стороны объявят, что они достигли договоренности по возобновлению транзита российского газа в ЕС через Украину. Но этого не произошло», - отметил чешский министр энергетики Мартин РИМАН, который участвовал на саммите от лица ЕС.

Как сообщал УНИАН, в саммите принимали участие делегации ряда стран. Европейскую комиссию представлял комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

Украинскую делегацию возглавляла премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, Президента Украины представлял Уполномоченный главы государства по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.