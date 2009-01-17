Луценко прочитал новому лидеру НУ-НС лекцию о праве собственности

Министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО положительно воспринимает избрание Николая МАРТЫНЕНКО лидером парламентской фракции НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я положительно воспринимаю решение НУ-НС, которое давно назревало, и поздравляю господина МАРТЫНЕНКО с избранием», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он заметил, что новоизбранный лидер фракции «известный как активист “Нашей Украины”, Помаранчевого движения. В то же время, имеет личную точку зрения, которая совпадает с моей».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, фракция НУ-НС «является, безусловно, проукраинской политической силой, но не исключительно собственностью отдельных персоналий, даже такой уважаемой как Президент Украины».

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, эта политическая сила «должна отвечать за свою идеологию и быть последовательной в своих действиях, а не ориентироваться на интересы отдельных должностных лиц».

Как сообщал УНИАН, 16 января председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН официально объявил на заседании парламента об избрании Н.МАРТЫНЕНКО председателем фракции «Наша Украина – Народная самооборона".

Предыдущий руководитель фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО подал в отставку 16 декабря 2008 года после того, как 37 из 72-х депутатов НУ-НС поддержали создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина.

Как заявил тогда В.КИРИЛЕНКО, он не может быть руководителем фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона”, поскольку представляет на сегодня в ней меньшинство.