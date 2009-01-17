Тимошенко говорит с Путиным тет-а-тет
20:02, 17 января 2009Политика
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В здании правительства России
В Москве в здании правительства России проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в формате тет-а-тет.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после проведения в Кремле «газового» саммита Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН отправились в здание правительства для проведения встречи, которая не состоялась сегодня днем перед саммитом.
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