Тимошенко говорит с Путиным тет-а-тет

В Москве в здании правительства России проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА в формате тет-а-тет.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня после проведения в Кремле «газового» саммита Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН отправились в здание правительства для проведения встречи, которая не состоялась сегодня днем перед саммитом.