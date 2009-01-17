Москва хочет от Украины гарантий в отношении всего газа

Россия должна получить от Украины гарантии не в отношении технологического газа, а в отношении всего газа, который запущен в трубу, заявляет Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Как сообщает РИА “Новости” , на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве российский Президент сказал: "Наши украинские друзья говорят о том, что им необходим объем технологического газа 21 миллион кубических метров в день».

«Это небольшой объем. Но проблема заключается в том, что мы должны получить гарантии не в отношении технологического газа, а в отношении всего газа, который запущен в трубу, потому что в целом газотранспортная система рассчитана на определенную мощность и мы должны быть уверены в том, что та часть газа, которая попадет в трубу, дойдет до европейских потребителей, а не будет использована для внутренних нужд", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.