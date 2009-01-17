Вопрос с транзитом газа может быть решен уже сегодня

Вопрос транзита российского газа может быть решен сегодня.

Об этом сказал журналистам в Москве пресс-атташе Посольства Украины в России Олег ВОЛОШИН, передает РИА «Новости».

В частности, по его словам, "вопрос с транзитом может быть решен буквально сегодня".

При этом дипломат отметил, что дальнейшая судьба отношений России и Украины будет зависеть и от решения вопроса поставок российского газа украинским потребителям.

"Стабильное сотрудничество России и Украины в газовой сфере невозможно без решения вопроса, в том числе поставок газа в Украину", - сказал он.

О.ВОЛОШИН добавил, что это не означает, что Украина "пока не получит газ из России, будет блокировать транзит".