Вопрос с транзитом газа может быть решен уже сегодня
17:29, 17 января 2009Политика
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Информация посольства Украины в РФ
Вопрос транзита российского газа может быть решен сегодня.
Об этом сказал журналистам в Москве пресс-атташе Посольства Украины в России Олег ВОЛОШИН, передает РИА «Новости».
В частности, по его словам, "вопрос с транзитом может быть решен буквально сегодня".
При этом дипломат отметил, что дальнейшая судьба отношений России и Украины будет зависеть и от решения вопроса поставок российского газа украинским потребителям.
"Стабильное сотрудничество России и Украины в газовой сфере невозможно без решения вопроса, в том числе поставок газа в Украину", - сказал он.
О.ВОЛОШИН добавил, что это не означает, что Украина "пока не получит газ из России, будет блокировать транзит".
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