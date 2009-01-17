Европейские дипломаты обещали Киеву не становиться инструментом Москвы

России не удастся превратить Европейский Союз в инструмент политического давления на Украину.

Об этом сказали представители ЕС вчера в Киеве в ходе консультаций Украина-Тройка ЕС на уровне политических директоров МИД, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Делегация ЕС высказалась за скорейшее решение ситуации с поставками российского газа потребителям в Европе. Представитель Чешского председательства выразил удовлетворение достижением договоренности о проведении встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя правительства России Владимира ПУТИНА 17 января и отметил, что европейцы ожидают урегулирования спорных моментов и возобновления поставок газа.

Европейские дипломаты приветствовали инициативу украинской стороны о скорейшем заключении временного технического соглашения с Россией о транзите российского газа европейским потребителям и выразили готовность содействовать этому процессу. Стороны отметили, что наступило время прекратить информационные кампании обвинений и вместе искать компромисс для выхода из энергетического форс-мажора.

В ходе консультаций обсуждался также широкий круг вопросов сотрудничества Украины и ЕС в политическом измерении и измерении безопасности, в том числе вопросы безопасности в Европе, эволюции Европейской стратегии безопасности, урегулирования региональных конфликтов, перспектив взаимодействия в рамках будущей политики ЕС „Восточное партнерство”.

Украинскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.