В Одесской области создадут полигон для испытания ракетной военной техники

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на результаты сегодняшнего совещания главы ОГА Максима Степанова с представителями соответствующих ведомств и подразделений.

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«Председатель Одесской ОГА провел совещание по рассмотрению вопроса о размещении государственного полигона по испытанию вооружения и военной техники в районе населенного пункта Тузлы Татарбунарского района. Совещание проходило без прессы в связи с тем, что вопросы, которые рассматривались, является военной тайной», - говорится в сообщении.

По словам Степанова, сторонам удалось прийти к компромиссу – найден механизм, который устроил всех.

«Мы понимаем, что в тяжелые времена, которые переживает наша страна, нам всем нужна боеспособная армия. Поэтому полигон, на котором будут проходить испытания украинской ракетной техники, сейчас для нас необходимостью. Ранее эти испытания проходили в Крыму, но сейчас, когда полуостров оккупирован, есть условия для того, чтобы наша армия проводила их здесь, в Одесской области», - сказал председатель ОГА.

Отмечается, что в Татарбунарском районе находится заповедник национального значения «Тузловские лиманы».

«Также нам важно сохранить уникальные земли Одесской области, такие как «Тузловские лиманы». Никакого полигона в заповеднике не будет и не может быть. Полигон будет расположен в другом месте, в Татарбунарском районе, там, где он не будет угрожать экологии региона», - заверил Степанов.

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Он также подчеркнул, что с жителями населенных пунктов, проживающих вблизи военного полигона, где будут проходить испытания, проведут разъяснительную работу.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» - национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.