Медведев разочаровался в Энергетической хартии

Энергетическая хартия оказалась неэффективной в нынешнем газовом конфликте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ перед началом «газового» саммита в Москве.

«На примере нынешнего кризиса мы убедились, что нынешние международные регуляторы такого рода ситуаций не являются эффективными, в том числе и международное право в этой части, и Энергетическая хартия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент РФ отметил, что, несмотря на то, что ряд стран ратифицировали этот документ, а ряд стран – не ратифицировали, он подобные вопросы не решает.

Д.МЕДВЕДЕВ предложил участникам саммита подумать о разработке новых международных соглашений для решения таких вопросов.

***Энергетическая хартия, которую также иногда называют Европейской Энергетической хартией, - соглашение, касающееся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку (от разведки до конечного использования) и все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование.

Основная цель Договора к Энергетической Хартии - укрепление правовых норм в вопросах энергетики путём создания единого поля правил, которые должны соблюдать все участвующие правительства, таким образом сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и торговлей в области энергетики.