Тимошенко и Путин начали с опозданием на 1,5 часа, и решили продолжить позже

В Москве, в Кремле, состоялась короткая встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 15.57 (мск) - на полтора часа позже запланированного.

В связи с этим В.ПУТИН предложил Ю.ТИМОШЕНКО сразу отправиться на Международную конференцию глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям, которую в Кремле проведет Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Ее начало запланировано на 16.00 мск. Двустороннюю встречу В.ПУТИН предложил продолжить позже.

По неофициальной информации, встреча задержалась по вине российской стороны.