Тимошенко и Путин начали с опозданием на 1,5 часа, и решили продолжить позже
15:20, 17 января 2009Политика
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Сперва - газовый саммит
В Москве, в Кремле, состоялась короткая встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 15.57 (мск) - на полтора часа позже запланированного.
В связи с этим В.ПУТИН предложил Ю.ТИМОШЕНКО сразу отправиться на Международную конференцию глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям, которую в Кремле проведет Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Ее начало запланировано на 16.00 мск. Двустороннюю встречу В.ПУТИН предложил продолжить позже.
По неофициальной информации, встреча задержалась по вине российской стороны.
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