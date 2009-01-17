У Луценко разобрались с махинациями с землей Минобороны в Севастополе

Главное следственное управление МВД Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу о ряде масштабных махинаций с земельными участками и имуществом, которые принадлежат Министерству обороны Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенному группой лиц, фиктивном предпринимательстве, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, привлекаются члены организованной преступной группы, которая на протяжении 2006-2008 годов занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости Минобороны с последующей реализацией коммерческим структурам.

Как сообщил начальник отдела Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Севастополе Глеб МЕЛЬНИЧЕНКО (по материалам именно этого подразделения было возбуждено дело), всего в настоящее время расследуется 7 уголовных дел по 12 эпизодам, связанными с земельными сделками, которые нанесли значительный ущерб государству в лице Минобороны.

В упомянутую ОПА входили должностные лица филиала центрального специализированного строительного управления Министерства обороны ГП «Укроборонстрой» и одного из местных частных предприятий. Преступным образом они завладели правом собственности и последующего распоряжения имуществом военного городка №488, расположенного на хуторе Молочный вблизи Севастополя. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками государству, составляет, по данным следствия, 3 млн. 123 тыс. грн.

С целью сохранения права государственной собственности на земельные участки они были признаны вещественными доказательствами, после чего на них был наложен арест.

Главный фигурант уголовного дела – организатор афер, 46-летний гражданин М., был задержан два дня назад. Однако Печерский районный суд Киева не поддержал ходатайства следствия об аресте подозреваемого, и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.