Тимошенко прилетела к Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочим визитом в Москву для проведения переговоров о надежном транзите газа в Европу и поставках газа в Украину.

Как сообщалось, в рамках визита Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, а также встретится с министром финансов Российской Федерации Алексеем КУДРИНЫМ.

Также премьер-министр Украины примет участие в Московской международной конференции глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа потребителям в Европе.