Если Тимошенко вернется из Москвы ни с чем, Литвин подключит СНБО

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН будет инициировать проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в случае отсутствия газовых договоренностей в Москве между премьер-министрами Украины и России Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на канале “Интер”. (Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отбывает в Москву для проведения переговоров относительно газового вопроса с В.ПУТИНЫМ – УНИАНА).

В.ЛИТВИН отметил, что как член СНБО будет требовать, чтобы безотлагательно состоялось заседание СНБО, где были бы “согласованы позиции на уровне Президента Украины, премьер-министра Украины и Верховной Рады Украины”. По словам спикера, с такой единой позицией Украина должна отстаивать свои интересы в отношениях с Россией и европейским содружеством.

В.ЛИТВИН отметил, что необходимо “покончить с процессом взаимоуничтожения - Президент хочет побороть правительство, а правительство хочет доказать свое преимущество, а Верховная Рада Украины должна разрываться между ними”. В.ЛИТВИН убежден, что “так дальше продолжаться не может”, потому что “иначе будет революция, а революция еще никого не сделала счастливым”.