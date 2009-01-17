Литвин: а что даст отставка правительства?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что все кадровые вопросы Верховная Рада Украины рассмотрит в начале следующей сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью журналистам.

Он сообщил, что раньше с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО обсуждался вопрос о возможном рассмотрении кадровых вопросов в конце этой сессии.

«Но в связи с загруженностью работы Верховной Рады такие рассуждения не получили практической реализации”, - сказал он.

«Вполне очевидно, что в начале следующей сессии будут рассматриваться много резонансных вопросов – программа деятельности КМУ, инициатива 164 народных депутатов о принятии резолюции о недоверии КМУ и кадровые вопросы», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, для прозрачности кадровых ротаций нужно провести предварительные консультации

Комментируя возможность выражения недоверия правительству, В.ЛИТВИН отметил, что в этом вопросе нужно думать, какие это будет иметь последствия.

«А что дальше? Что кризис закончился. Нет. Что успокоились люди? Нет. И что даст принятие такого решения – углубление неопределенности, углубление противостояния и развал всей властной системы, которая действует сегодня», - сказал он.

По его словам, если есть желание сменить правительство, то нужно подумать о создании новой коалиции.