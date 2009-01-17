Украина должна прекратить дотировать экономику России, устанавливая необоснованный тариф на транзит, который в 3-5 раз ниже рыночного.

Об этом заявил с парламентской трибуны председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК.

Более того, подчеркнул депутат, Украина должна заключать контракты на транзит российского газа не с “Газпромом”, а с европейскими потребителями напрямую.

Также необходимо перевести на рыночные принципы арендную плату за использование объектов недвижимости и земельных участков Черноморским флотом РФ в Крыму, сказал Б.ТАРАСЮК.

Также парламентарий обратил внимание, что Россия, “которая в последнее время вспомнила о существовании энергетической Хартии, упрямо отказывается ее же ратифицировать и соблюдать ее же принципы, чем еще раз подтверждает свое нецивилизованное поведение в вопросах поставки газа”.

«РФ прибегает к шантажу в зимний, морозный период, и упрямо отказывается от заключения с Украиной долгосрочных контрактов на поставки газа и его транзит в западном направлении с прозрачными условиями, которые соответствуют Европейской энергетической хартии», - заметил Б.ТАРАСЮК.

«Украина должна выстроить с Россией цивилизованные ясные отношения на рыночных принципах, иначе газовых лихорадок в будущем нам не избежать», - подытожил он, сообщили УНИАН в пресс-службе Б.ТАРАСЮКА.