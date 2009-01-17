Путин назвал разгильдяйством действия Украины

Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал "разгильдяйством" поведение Украины в истории с транзитом российского газа через ее территорию.

"Выяснилось, что в транспортной системе, экспортной транспортной трубе, где должен был находиться всегда объем 140 миллионов кубических метров, - выяснилось, что газа там нет, он оттуда тоже украден. Это абсолютное технологическое разгильдяйство транзитной страны", - заявил он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин напомнил, что Украина отказалась открывать собственную газотранспортную систему для транзита российского газа в Европу, ссылаясь на технические трудности, в том числе требуя обеспечить ей технологический газ для прокачки российского сырья европейским потребителям.

"Кроме этого, у них не оказалось еще газа, чтобы сжигать на станциях перекачки для того, чтобы толкать газ в сторону Европы", - добавил премьер-министр РФ.

По его словам, для этого Украине требуется еще 21 миллион кубометров газа в день.

"Украинские партнеры в письменном виде - хочу подчеркнуть, у нас есть эта бумага - обратились к нам с просьбой передать им этот объем в собственность: 360 миллионов в январе, 600 миллионов в феврале и 600 миллионов в марте", - сообщил Путин, напомнив, что такие объемы стоят больших денег и поэтому Россия предложила создать консорциум для оплаты технологического газа для Украины.

РИА "Новости"