Суд пошел в совещательную комнату принимать решение по мере пресечения для Насирова

02:25, 07 марта 2017
Политика
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Судья Соломенского суда Александр Бобровник ушел в совещательную комнату принимать решение по избранию меры пресечения для Романа Насирова.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, в конце заслушивания аргументов сторон прокуроры ответили на два основных тезиса защиты Насирова.

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В частности они отметили, что слушать зачитывание подозрения подозреваемый может и с закрытыми глазами, что уголовно-процессуальный кодекс этого не запрещает.

Также, в отношении тезиса адвокатов, что на самом деле предоставив рассрочку на выплату налогов Роман Насиров дал возможность заработать госбюджета на процентах от розсрочки прокурор отметил: "Вы дадите кому нибудь кредит под 36% зная, что его никогда не вернут?".

Ранее УНИАН сообщал, что адвокаты Насирова попросили объявить перерыв в работе суда до утра 7 марта в связи с окончанием рабочего дня и усталостью участников процесса, однако судья Бобровник отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

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Новость в сюжете: Дело Насирова
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