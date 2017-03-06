Начали сверху: в НАПК анонсировали завершение проверок е-деклараций

В НАПК заявили о завершении проверки е-деклараций чиновников за два месяца. Об этом заявил член НАПК Руслан Рябошапка, пишет «112 Украина».

Он подчеркнул, что проводятся проверки деклараций чиновников Администрации президента и Кабинета министров.

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"Мы приняли решение и начали проверки сверху, это уровень президента, премьер-министра и членов Кабинета министров. Также сейчас, возможно, будет еще несколько тех людей, относительно которых есть или обращения обличителей, или СМИ, наиболее серьезные случаи. Следующая очередь будет идти тоже своего рода сверху к низу. От наиболее высокого уровня чиновников к более низкому", - отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку е-деклараций за 2015 год президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и членов Кабмина.

Началом осуществления полной проверки деклараций является день, следующий за днем принятия решения НАПК и длится 60 календарных дней.