Президент ПАСЕ 9 марта проведет переговоры с делегацией РФ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

«В четверг в Мадриде президент ПАСЕ Аграмунт привлечет к работе постоянного комитета Ассамблеи делегацию Госдумы и сената РФ. Не вернуть, а так, поговорить. Часы хочет он с ними сверить, так сказать. Ок, поговорим. Нам есть что сказать им в лицо: от имени украинской делегации я инициировал дебаты по обострению на Донбассе», - отметил политик.

«Думаю, если украинцы Мадрида придут с плакатами встретить депутатов РФ, тоже будет неплохо. Борьба за Украину на мировых площадках продолжается, и у меня и моих коллег есть достаточно сил и мотивации отстаивать интересы государства», - добавил Арьев.

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Как сообщал УНИАН, делегация РФ находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

10 октября 2016 года президент ПАСЕ Аграмунт, открывая осеннюю сессию, заявил, что Ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России, которые покинули ПАСЕ из-за введенных санкций.

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Позже Аграмунт признал, что попытка вернуть в ПАСЕ россиян с полными полномочиями является его личной позицией, и отметил, что это решение должно быть принято всей Ассамблеей. "Моя персональная позиция не имеет значения", - добавил Аграмунт.

Политик от Испании Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ 23 января.