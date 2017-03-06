Насиров до утра останется в суде - адвокат

По словам его адвоката Александра Лысака, дальнейшее судебное заседание должно состояться в помещении Соломенского райсуда в Киеве, передает ТСН.

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Большинство адвокатов Насирова вышли из помещения суда под крики активистов "Позор!". Рядом с Насировим остались несколько адвокатов, врачи, народные депутаты и др.

Лысак пояснил, что Насиров не выходит к общественности пообщаться, потому что, мол, его позиция и заявление не согласовано с САП и НАБУ, представители которых ночью не приехали в суд. Его адвокат также заявил, что никакой охраны рядом с Насировим нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и врачи скорой помощи покинули здание Соломенского районного суда в связи с тем, что срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта. Заседание суда продолжится в 9.30 утра.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи.

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В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Защита председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение председателю ДФС Романа Насирову.