Сотрудники НАБУ и врачи скорой покинули здание суда: срок ареста Насирова закончился

Как передает корреспондент УНИАН, сотрудники НАБУ, которые охраняли Романа Насирова в зале суда, покинули помещение. Вместе с ними ушли врачи скорой помощи, которые находились возле Насирова.

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Вместе с тем, адвокат Насирова Александр Лысак заявил, что его подзащитный готов выйти к гражданам и журналистам и объяснить свою позицию.

Также он рассказал, что Насиров, якобы осознавая социальный резонанс событий вокруг него, готов добровольно сдаться под охрану НАБУ и САП до завтрашнего заседания суда. Также адвокат упомянул, что именно для этого заявления Насиров ожидает визит руководителей НАБУ и САП.

Лысак сообщил, что подтверждение от руководителей НАБУ и САП об этом приглашении адвокаты не получили.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. Срок ареста Насирова закончился в 00:00 6 марта.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову.