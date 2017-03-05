Насиров приглашает в суд Холодницкого и Сытника

Как передает корреспондент УНИАН, только что один из адвокатов Романа Насирова Александр Лысак заявил, что его подзащитный приглашает в суд руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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"Роман Насиров сделал официальное приглашение, чтобы приехали Сытник и Холодницкий для того, чтобы сделать официальное заявление по поводу тех событий, которые сейчас здесь происходят. Сейчас ждем Сытника и Холодницкого", - заявил Лысак.

Напомним, суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи. Срок ареста Насирова заканчивается в 23:57.

В ходе заседания адвокаты потребовали перенести рассмотрение дела до стабилизации состояния здоровья Насирова, но суд отклонил это ходатайство.

Ранее сообщалось, что защита главы Государственной фискальной службы Романа Насирова не исключает объявления новой подозрения и нового задержания со стороны обвинения.

Напомним, что 2 марта детективы НАБУ обыскали офис Госфискальной службы и вручили подозрение главе ДФС Романа Насірову.