Адвокаты Насирова: детективы НАБУ не дают обследовать и лечить подзащитного

Адвокаты Романа Насирова заявили о "беспрецедентном давлении со стороны детективов НАБУ на медицинский персонал больницы скорой помощи во время вчерашнего транспортировки Насирова из Соломенского суда".

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Как отмечают адвокаты, медики настаивали на том, что бы Насирова отвезли в Феофанию, где он проходил лечение. В результате их подзащитного "возили по Киеву в 3 часа ночи", утверждают защитники.

Адвокаты в очередной раз акцентируют внимание на недопустимости физического насилия над подзащитным.

Как сообщили представители защиты Насирова, 5 марта по состоянию на 8 утра он находился в клинике в Феофании в отделении интенсивной терапии. У дверей палаты находилась охрана НАБУ. По словам адвокатов, представители НАБУ "не дают возможности медикам Феофании предоставить Насирову необходимое полноценное обследование и лечение".