Заседание суда по избранию меры пресечения Насирову: прямая трансляция

Прямую трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода». Существует вероятность эвакуации людей из здания, где должно состояться заседание суда и его переноса.

Для обследования здания прибыли взрывотехники и кинологи.

Журналистов и народных депутатов, в частности Борислава Березу и Сергея Лещенко, попросили покинуть здание и отойти от него на 100 метров.

По словам правоохранителей, обследование может продлиться 1,5-2 часа.

Также пока неизвестно, доставлен ли в суд Насиров.

Как сообщал УНИАН, Насирова сегодня вывезли из медучреждения на носилках, погрузили в автомобиль «скорой» медицинской помощи и повезли на заседание Соломенского райсуда, который должен был начаться в 19.00, по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

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Ранее сегодня Насирова из клинической больницы "Феофания" перевезли в Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Как пояснили в НАБУ, его доставили в другое медучреждение для подтверждения или опровержения диагноза. В пятницу, 3 марта, защитники заявляли, что Насирова прооперировали.

Вместе с тем в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что предпримут все законные меры для проведения в субботу или воскресенье судебного заседания по избранию меры пресечения Насіирову.

Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

3 марта Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования.