Регионалы собираются использовать Фирташа как лакмусовую бумажку

Фракция Партии регионов поддержит выступление одного из владельцев «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША в Верховной Раде относительно газовых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение согласительного совета и там принято соответствующее решение.

В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что если ряд фракций не дадут согласия на заслушивание информации от Д.ФИРТАША, то «это будет означать, что они боятся услышать правду относительно тех обвинений, которые звучат в адрес правительства».