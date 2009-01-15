Регионалы собираются использовать Фирташа как лакмусовую бумажку
12:26, 15 января 2009Политика
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Решения хотят на согласительном совете
Фракция Партии регионов поддержит выступление одного из владельцев «РосУкрЭнерго» Дмитрия ФИРТАША в Верховной Раде относительно газовых вопросов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
По его словам, этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение согласительного совета и там принято соответствующее решение.
В то же время А.ЕФРЕМОВ отметил, что если ряд фракций не дадут согласия на заслушивание информации от Д.ФИРТАША, то «это будет означать, что они боятся услышать правду относительно тех обвинений, которые звучат в адрес правительства».
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