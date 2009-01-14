Тимошенко: Украина такой же заложник ситуации, как и европейские страны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что для разрешения газового конфликта между Украиной и Россией необходимо определить ответственную сторону.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Болгарии Сергеем СТАНИШЕВЫМ.

«Решение кризисных явлений напрямую зависит от того, кто является ответственным. Для решения любой проблемы должно быть адекватное лекарство»» - сказала она.

Премьер-министр Украины обратила внимание болгарской стороны на факты сознательной со стороны России дискредитации Украины.

«Пока у нас не появится товар, у нас нет возможности возобновления транзита. Украина является таким же заложником ситуации, как и европейские страны, которые не получают газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.