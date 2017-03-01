Глава МИД Британии не верит в "полюбовное соглашение" Трампа и Путина вопреки интересам Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Республики Польша Витольдом Ващиковским.

Как отметил Джонсон, в последние несколько месяцев наблюдалась тревога, что может быть заключено "определенное полюбовное трансатлантическое соглашение с Путиным, которое может противоречить интересам Украины".

"Я должен сказать, что я не думаю, что это должно произойти, и также, друзья мои, я не думаю, что это произойдет. Я считаю, что шансы на такое развитие событий ослабляются все время, когда реальность показывает, что отстаивает Россия, что она делает сейчас не только в Украине, но и везде", - подчеркнул Джонсон.

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Он выразил надежду, что в Соединенных Штатах будут придерживаться подхода, который будет отвечать "очень сильно интересу суверенной и свободной Украины".

При этом, как отметил Джонсон, преимуществом Украины является то, что экономически она движется в правильном направлении.

"И это будет тем, что в конечном итоге станет победным козырем для Украины. Экономическая, политическая, социальная реформа, стремление борьбы с коррупцией демонстрируют, что это страна с большим будущим", - подчеркнул британский дипломат.