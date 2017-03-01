Порошенко надеется на продолжение "крымского пакета" санкций против РФ в этом месяце

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что действие так называемого «крымского пакета» будет продолжено уже в марте.

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером,сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко также подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Как сообщал УНИАН ранее, центр информации о правах человека за три года зафиксировал 461 случай нарушений свободы слова в Крыму.

Так, в течение 2014 года было зафиксировано 207 нарушений, в 2015 году - 153, а в 2016 году - 101 нарушение свободы слова и выражения взглядов.