Порошенко надеется на продолжение "крымского пакета" санкций против РФ в этом месяце
Об этом Порошенко сказал во время телефонного разговора с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Президент Петр Порошенко выразил надежду, что действие так называемого «крымского пакета» будет продолжено уже в марте.
Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером,сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко также подчеркнул ведущую роль, которую Германия и ее политическое руководство играет в процессе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Как сообщал УНИАН ранее, центр информации о правах человека за три года зафиксировал 461 случай нарушений свободы слова в Крыму.
Так, в течение 2014 года было зафиксировано 207 нарушений, в 2015 году - 153, а в 2016 году - 101 нарушение свободы слова и выражения взглядов.