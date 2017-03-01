Насилие против Института национальной памяти является элементом российской гибридной агрессии - НФ

"Требуем от Службы безопасности Украины немедленного и эффективного расследования серии таких инцидентов", - говорится в заявлении политической партии "Народный фронт", обнародованной на ее официальном сайте.

Как напоминают в партии, в ночь на 1 марта неизвестные подожгли дверь в помещение Украинского Института национальной памяти в Киеве.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это не первый случай провокаций против Института и его руководителя - известного историка и общественного деятеля Владимира Вятровича", - констатируется в заявлении партии.

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При этом в НФ уверены, что "эти действия являются также частью более широкого плана расшатывания ситуации в нашем государстве и дерзких действий против украинских национальных святынь, а также символов национальных общин в нашем государстве. Параллельно, продолжается кампания провокаций и саботажа против государственной программы демосковизации и декоммунизации, в которой принимает участие Институт".

"Народный фронт" считает все эти подрывные акции элементом гибридной агрессии Российской Федерации против Украины.

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"Советско-коммунистическая идеология и символика является политической основой путинского режима. Именно эти идеология и символика были конструированием фейкового "сепаратизма юго-восточных регионов Украины" в 2013-2014 годах", - заявляют в партии.

"Украинский Институт национальной памяти как деконструктор и обличитель вражеской пропаганды является одной из главных мишеней московского государственного терроризма. Требуем от СБУ и ГПУ обеспечить должную реакцию на такую угрозу и обеспечить защиту для деятельности Украинского Института национальной памяти", - говорится в заявлении.