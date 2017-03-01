Украинская сторона просит белорусского министра назвать признаки терроризма в деятельности Жадана

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Республике Беларусь в социальной сети Facebook.

"Посольство Украины искренне сожалеет, что министр внутренних дел господин Игорь Анатольевич Шуневич не знает о том, что имя Сергея Жадана известно далеко за пределами Украины. Он является лауреатом многих престижных международных премий, в частности, на Московской книжной выставке-ярмарке в 2008 году он был отмечен в номинации «Книга года», - отметили украинские дипломаты.

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«Посольство считает, что дискуссия по этому поводу является бесперспективной. Вместе с тем дискуссия стала предметной, если бы господин министр назвал признаки терроризма, под которые подпадает деятельность Сергея Жадана на белорусской территории в соответствии со ст. 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в Посольстве.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 февраля в Минске милиционеры ворвались в гостиничный номер Жадана и без объяснений доставили в отделение милиции, где до утра удерживали в камере и не предоставили возможности позвонить в Посольство Украины. После этого силовики выяснили в Комитете госбезопасности Беларуси, что еще в 2015 году Жадану был запрещен въезд на территорию России, что объяснялось формулировкой "за причастность к террористической деятельности".

Также милиционеры спрашивали Жадана о терроризме, после чего поставили штамп в паспорт о запрете въезда в Беларусь.

В связи с задержанием писателя в МИД вызвали посла Беларуси Игоря Сокола. Представитель министерства заявил, что разъяснения белорусской стороны относительно задержания Жадана не удовлетворяют украинскую сторону. Кроме того, ситуацию с задержанием в Минске украинского писателя министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой белорусского внешнеполитического ведомства.