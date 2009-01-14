Газпром заявляет, что Украина сегодня снова отказала в транзите

ОАО «Газпром» заявляет, что НАК "Нафтогаз Украины" сегодня снова отказала в транзите российского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

"Сегодня в два часа "Газпром" направил в объединенное диспетчерское управление "Нафтогаза Украины" (ОДУ) очередную заявку на транзит 98,8 млн. кубометров газа в сутки с 10.00 через ГИС "Суджа". Из них 13,9 млн. кубометров предназначены потребителям Молдовы, 62,7 млн. кубометров через ГИС "Орловка" в балканском направлении и 22,2 млн. кубометров через ГИС "Ужгород" потребителям Словакии. В ответ начальник смены ОДУ Александр СИДОРЕНКО отказал в приеме российского газа через ГИС "Суджа", говорится в сообщении.

«Газпром» отмечает, что украинская сторона очередной раз условием начала транзита газа в Европу называет подачу газа через ГИС "Писаревка" и "Валуйки", предназначенные прежде всего для внутреннего потребления Украины, а также восстановление запасов газа в транзитных магистральных газопроводах "Нафтогаза Украины" в объеме 140 млн. кубометров.

"Ставшие уже систематическими отписки "Нафтогаза Украины" подтверждают, что Украина не способна восполнить несанкционированно отобранный из системы российский газ и возобновить транзит. С российской стороны на входе в ГТС Украины через ГИС "Суджа" краны открыты, давление рабочее, "Газпром" готов в любой момент обеспечить поставку газа для потребителей в Европе", подчеркивается в сообщении.