Чубаров о поездке Савченко в Донецк: нельзя растаскивать по кусочкам единую политику государства

Народный депутат, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров негативно высказался по поводу поездки внефракционного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк, подчеркнув, что нельзя растаскивать по кусочкам единую политику государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира».

«В истории некоторых стран были случаи, когда законами было запрещено личностям, каких бы статусов они ни были, без согласования с единой государственной политикой вступать в переговоры с врагом, как бы исходя их самых добрых намерений», - сказал депутат.

Чубаров подчеркнул, что «нельзя единую политику государства растаскивать по кусочкам, в том числе, и народными депутатами».

«Я отношусь к таким «инициативам» весьма негативно», - сказал парламентарий.

Как сообщалось, 24 февраля боевики заявили, что Савченко приехала на территорию, подконтрольную «ДНР», чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности Савченко попросит дать объяснение по поводу её поездки в Донецк.

Также 24 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих оставить позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть».