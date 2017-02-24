Савченко не предупредила СБУ о поездке в оккупированный Донецк

Ему не известно, чтобы Савченко информировала Службу о своих планах посетить оккупированный Донецк, передает "112 Украина".

"Она по закону не должна этого делать, но это простая человеческая логика, если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории и как за этим следила вся страна. Обычная логика подсказывает, что, возможно, есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать и, возможно, госпоже Савченко известны какие-то обстоятельства, которые дают ей возможность быть уверенной в том, что она не будет снова взята в плен. Нам об этом неизвестно. Мы хотим, чтобы она объяснила свою уверенность, что с ней не произойдет ничего плохого", - заявил Ткачук.

Как сообщалось, сегодня боевики заявили, что Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы навестить украинских военнопленных. Вскоре Савченко объяснила свою поездку в оккупированный Донецк.

Читайте такжеСБУ проверит, подстрекала ли Савченко военных "свергать преступную власть"

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Рычкова заявила, что Савченко подстрекала украинских военнослужащих покинуть позиции в зоне АТО и ехать «свергать преступную власть». Также она призвала Генпрокуратуру и СБУ открыть уголовное производство в отношении Савченко.

Спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook сообщила Служба безопасности проверит информацию о подстрекательстве Савченко украинских военных покинуть оборонительные позиции на Донбассе и совершить государственный переворот.