Генпрокуратура должна допросить Путина - Соколовский

Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело в связи с заявлениями главы российского правительства Владимира Путина о несанкционированном отборе газа из газотранспортной системы Украины и допросить его, считает уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

"Генпрокуратура должна допросить Путина, узнать какие у него доводы", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV .

Б.Соколовский пояснил, что речь идет о свидетельских показаниях. По его словам, обвинения в адрес Украины со стороны российского руководства не подкреплены доказательствами.

Как известно, Президент Украины Виктор Ющенко в понедельник поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность заявлений о несанкционированном отборе газа из газотранспортной системы Украины.