Генпрокуратура должна допросить Путина - Соколовский
08:05, 13 января 2009Политика
4032
Обвинения есть, а доказательства?
|Богдан Соколовский
"Генпрокуратура должна допросить Путина, узнать какие у него доводы", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV .
Б.Соколовский пояснил, что речь идет о свидетельских показаниях. По его словам, обвинения в адрес Украины со стороны российского руководства не подкреплены доказательствами.
Как известно, Президент Украины Виктор Ющенко в понедельник поручил Генеральной прокуратуре проверить обоснованность заявлений о несанкционированном отборе газа из газотранспортной системы Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter