Нардепы обратились к ГПУ с требованием вновь расследовать гибель Вячеслава Чорновила

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат от «Блока Петра Порошенко» Виктор Кривенко заявил на заседании парламента.

Кривенко подчеркнул, что «три года назад апелляционный суд после победы Революции Достоинства отменил закрытие дела», где было написано, что это было «самоубийство».

Он подчеркнул, за убийство Чорновола ни один человек не привлечен к ответственности.

По словам Кривенко, из материалов дела видно, что ряд экспертов, которые подписывали заключение, даже не видели тела Чорновила.

“Мы требуем наказания, как минимум, исполнителей и этих лжеэкспертов, и признания факта убийства Чорновила, а не случайного ДТП”, - подчеркнул Кривенко.

Справка УНИАН. Чорновил погиб в автокатастрофе на трассе «Борисполь-Золотоноша» 25 марта 1999 года.

21 января 2014 года Бориспольский межрайонный суд закрыл дело о гибели Чорновола. Как заявил тогда его сын Тарас Чорновил, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого по этому делу водителя Владимира Кудели, который был за рулем КамАЗа и главным фигурантом по делу, признав аварию несчастным случаем.

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24 апреля 2014 года Апелляционный суд Киевской области удовлетворил ходатайство потерпевших по делу о гибели лидера НРУ и направил дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

В мае 2016 года на первой пресс-конференции после назначения на должность генпрокурора Луценко не исключил возможности закрытия дела о гибели Чорновила.