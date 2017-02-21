Россия объявила наступление на украинскую государственность - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на совместном с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком брифинге в Киеве.

«После того, как украинская армия состоялась, Москва объявила наступление на внутриполитическую украинскую государственность», - подчеркнул он.

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«Я далек от того, чтобы обвинять всех, кто находится в оппозиции, в сотрудничестве с Москвой, я категорически это отвергаю. В Украине как в цивилизованной стране должна быть оппозиция, и наша задача, всей правоохранительной системы, защитить ее законные интересы», - сказал Луценко.

«Нами четко осознано, что Россия поставила задачу создать перед украинскими гражданами впечатление «фейкового государства», не состоявшегося государства, которое не может контролировать политическую жизнь», - отметил генпрокурор.

«Все круглые столы, проплаченные из Москвы, которые призывают к федеральной Украине, свободным экономическим зонам, к уничтожению вертикальных структур Украины, хотят показать, что Украина недееспособна в нынешней форме. Правоохранительная система делала и будет делать все, чтобы доказать обратное: Украина - унитарное государство, которое будет защищать свою территориальную целостность», - заверил Луценко.