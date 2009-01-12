У Кличко подозревают, что Черновецкий лукавит

Чтобы снизить цены на проезд в коммунальном транспорте, Леониду Черновецкому не нужно ждать решения сессии Киевсовета. Он давно мог решить этот вопрос сам. Так один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский прокомментировал заявление мэра о намерении рассмотреть на сессии 22 января вопрос снижения стоимости проезда в метро на 30 копеек, а в трамвае, троллейбусе и автобусе – на 50 копеек.

«Регулирование тарифов относится к компетенции именно администрации, - сказал Дмитрий Андриевский. – Это закреплено и Законом «О местном самоуправлении», и Постановлением Кабинета министров №1548 от 25 декабря 1996 года, и Законом «О ценах и ценообразованиях», и рядом других нормативных актов. Поэтому, если бы Черновецкий действительно хотел сделать так, чтобы киевляне платили за транспорт меньше, он бы давно это сделал».

По убеждению Дмитрия Андриевского, любые тарифные решения Киевсовета могут быть юридически уязвимы. «Допустим, Киевсовет проголосовал за снижение тарифов. Но завтра на это голосование может быть подана жалоба в суд. Окажется, что решение депутатов нелегитимно. Суд его отменит, а тарифы вернутся на заоблачный уровень. Я не исключаю, что кто-то захочет реализовать подобную схему», - подытожил депутат.

По словам Дмитрия Андриевского, в Киевсовете уже давно зарегистрирован совместный проект Блока Кличко, Блока Юлии Тимошенко. Блока Литвина и Блока Катеринчука о снижении стоимости проезда в метро на одну гривню. Но юридически этот проект является рекомендацией столичной администрации, ведь для изменения тарифов в Киеве достаточно подписи действующего мэра.